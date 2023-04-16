Айсен Николаев вручил якутянину новый нагрудный знак «100 лет ЯАССР» взамен того, что спас жизнь бойца в зоне СВО

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Глава Якутии Айсен Николаев поделился в своих соцсетях историей о том, как нагрудный знак «100 лет ЯАССР» спас жизнь якутянину в зоне СВО.

Он рассказал, что лично вручил этот знак во время рабочего визита в военно-морской клинический госпиталь в Санкт-Петербурге добровольцу с позывным «Крот». А позже, по возвращении на передовую, их отряд подвергся минометной атаке.

«Боец остался жив благодаря тому, что в нагрудный знак попал 15-сантиметровый осколок. Это действительно чудо!», — отметил глава.

Сейчас боец находится в Якутске в краткосрочном отпуске, и Айсен Николаев вручил ему новый знак «100 лет ЯАССР» взамен того, что спас жизнь бойца в зоне СВО.

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