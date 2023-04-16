В Якутии выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 16 апреля в Якутии зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 45 случаев, в Мирнинском районе — 6 случаев, в Горном, Сунтарском, Усть-Алданском районах — по 5 случаев, в Ленском, Среднеколымском районах — по 4 случая, в Таттинском, Усть-Майском, Хангаласском районах — по 3 случая, в Алданском, Анабарском, Мегино-Кангаласском, Намском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Амгинском, Нерюнгринском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 278 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 821 776 тестов.

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