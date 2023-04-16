В Якутии закрыли ледовую переправу Кангалассы — Соттинцы через реку Лену

Фото: управление автодорог Якутии

С 16 апреля запрещено движение для всех видов автотранспорта по ледовому автозимнику «Кангалассы-Соттинцы» на автомобильной дороге «Борогон» через реку Лена, сообщает управление автодорог Якутии.

Переправа закрыта в связи с установившейся устойчивой теплой погодой и ухудшением состояния проезжей части в виде выхода воды на проезжую часть, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества.

Ранее сообщалось, что ледовая переправа Якутск – Нижний Бестях была официально закрыта 15 апреля.

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