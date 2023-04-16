Авария в котельной Оймяконского района Якутии устранена

Фото: пресс-служба АО «Теплоэнергосервиса»
16 апреля в 06:10 теплоэнергетики устранили аварию в котельной поселка Усть-Нера Оймяконского района, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнергосервиса».
На поврежденном участке продолжаются восстановительные работы. Напомним, авария произошла ночью из-за наезда неустановленного транспортного средства на компенсатор сетей теплоснабжения.
Горе-водителя нашли — им оказался водитель самосвала, которого задержали для оформления протокола о дорожно-транспортном происшествии в ГИБДД.
Отмечается, что муниципальные учреждения под ограничения подачи тепловой энергии не попали. В устранении аварии был задействован собственный персонал АО «Теплоэнергосервис», автокран и фронтальный погрузчик дорожной службы.
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