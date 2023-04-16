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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 1:21

В Оймяконском районе Якутии произвели аварийную остановку котельной из-за ДТП

На компенсатор сетей теплоснабжения наехал неустановленный транспорт
Мария МАКАРОВА
Фото: Ulus.Media

Фото: Ulus.Media

Ночью 16 апреля в 00:40 в поселке Усть-Нера Оймяконского района произведена аварийная остановка котельной «Индигирская», сообщает пресс-служба МинЖКХ Якутии.

Причина остановки — наезд неустановленного транспортного средства на компенсатор сетей теплоснабжения.

Специалисты «Теплоэнергосервиса» ведут аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики республики.

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