Лидер сборной Якутии по вольной борьбе Лев Павлов уверенно завоевал золотую медаль на Первенстве России

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутске 15 апреля в ЦСП «Триумф» состоялась торжественная церемония открытия Первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В соревнованиях участвуют более 300 борцов из 43 регионов России. Якутск принимает первенство России по вольной борьбе среди юниоров спустя 17 лет, до этого первенство проводилось здесь в 2006 году.

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что многие олимпийские чемпионы и чемпионы мира были участниками первенства в 2006 году, в том числе, Виктор Лебедев, который одержал тогда свою первую большую победу.

«Я верю, что с этого ковра вырастут новые чемпионы. Как бы не мешали российскому спорту западные санкции, мы все равно вернемся и завоюем все золото и олимпийских игр, и чемпионатов мира, и Европы. Пожелаем нашим борцам удачи, счастливого ковра и пусть победит сильнейший!», — сказал глава.

Фото: Андрей СОРОКИН

По итогам второго дня молодежного первенства России победителями и призерами стали 24 спортсмена в шести весовых категориях 57 кг, 65 кг, 74, кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг. Глава Якутии вручил первые медали победителям в весовой категории до 57 кг. Лидер юниорской сборной Якутии по вольной борьбе Лев Павлов уверенно завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. Серебро у Халида Магомедова (Дагестан), бронзу разделили Джабраил Тулаев (Чечня) и Хабиб Мехтиханов (Дагестан).

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