15 апреля якутянин Лев Павлов сразится за титул чемпиона первенства России по вольной борьбе

Фото: Спорт Якутии

Спортсмены сборной республики успешно выступают в схватках первенства России по вольной борьбе, которое проходит в Якутске, сообщает «Спорт Якутии».

В весовой категории до 61 кг Юлиан Григорьев из Сунтарского района одержал третью победу на турнире. В 1/4 финала он со счетом 3:2 победил представителя Карачаево-Черкессии.

В весе до 70 кг Владимир Бояновский оказаося сильнее чеченца Эльтемирова, который считался одним из главных претендентов на звание чемпиона. Об представителя Якутии вышли в полуфинал.

Сегодня, 15 апреля, в 19:00 часов состоятся финальные поединки в категориях 57, 65, 74, 86, 97, 125 кг. Самой ожидаемой встречей является схватка за золото в весе до 57 кг между лидером якутской сборной Львом Павловым и дагестанцем Халидом Магомедовым.

Прямая трансляция соревнований доступна по следующим ссылкам:

- Ковер А

- Ковер В

- Ковер С

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.