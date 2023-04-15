Энергетики восстановили электроснабжение улицы Беринга в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборванное самосвалом восстановлено, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей «Якутскэнерго».

Напомним, 15 апреля в 10:58 самосвал порвал провод воздушной линии, идущей от трансформаторной подстанции «Бойлерная ТЭЦ». Была прервана подача электричества на части улицы Беринга.

В 15:45 электроснабжение было восстановлено.

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