В ночь на 16 апреля в Якутске будет ограничено движение в связи с празднованием Пасхи

На нескольких улицах Якутска будет временно ограничено движение в связи с празднованием Пасхи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах Якутска будет временно ограничено движение в связи с празднованием Пасхи, уведомляют в мэрии города.

Движение транспортных средств будет закрыто с 22:00 часов 15 апреля до 03:00 часов 16 апреля по следующим улицам:

- ул. Тургенева на участке от парковки, находящемся по адресу: ул. Тургенева, 4 до перекрестка ул. Октябрьская – ул. Тургенева;

- ул. Аржакова на участке от пер. Глухой до жилого дома, расположенного по адресу: Кирова, 7;

- ул. Ушакова на участке от ул. Жорницкого до ул. Петра Алексеева.

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