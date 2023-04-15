16 апреля почти на целый день отключат свет в районе ГРЭС в Якутске

В "Якутскэнерго" предупредили о неотложных работах и ограничениях электроснабжения в Якутске Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 16 апреля, будет ограничено электроснабжение части района ГРЭС, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Подача электричества прервется с 10:00 до 20:00 часов. За это время планируется провести неотложные работы на воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ «Л-Даркылахская-2», питающейся с подстанции «Северная».

Ограничение коснется адресов: 50 лет Советской Армии 45-118д, Огородников 1-23, Очиченко 43/3-43/6а, Усть-Мархинка 1/5-127д, Мархинка, СОТ «Прибрежный», СОТ «Огородник», причал реки Лена.

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