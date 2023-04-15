В рамках акции «Верни Герою имя» в Якутске очистили от снега мемориал «Солдат Туймаады»

Фото: пресс-служба администрации Якутска

В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» провели субботник в рамках Всероссийской патриотической акции «Верни Герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия Якутска.

За очистку достопримечательности от снега взялись воспитанники Дома Юнармии Якутска, молодежь и представители Совета ветеранов Губинского округа.

– Сегодняшний субботник проводится в целях сохранения памяти, бережного отношения к мемориальным комплексам, а также с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, – сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Александр Кузьмин.

Он добавил, что эта эстафета будет передана муниципальным образованиям Якутии.

Справка «КП»:

Всероссийская акция «Верни Герою имя» объединяет неравнодушных россиян призывом присоединиться к уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами, в знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего России.

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