В Якутии с 15 апреля закрылась ледовая переправа Якутск – Нижний Бестях

Фото: Минтранс Якутии

Главная переправа через реку Лена Якутск - Нижний Бестях закрывается 15 апреля, сообщает Минтранс Якутии.

Запрещается движение для всех видов транспорта. С сегодняшнего на территории Якутска будут проводиться совместные рейды и патрулирования сотрудниками ГИБДД, Центра ГИМС МЧС России, а также городского Управления гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.

Закрытие ледовых переправ Хатассы – Павловск и Кангалассы – Соттинцы планируется с 17 апреля.

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