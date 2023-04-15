Депутат Госдумы Сергей Морозов: «Единая Россия» должна посодействовать началу активного строительства Ленского моста

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергеем Морозовым, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече обсудили реализацию проекта партии «Единая Россия» по поддержке местного производства «Выбирай своё». По словам Айсена Николаева, для Якутии он имеет большое значение.

Сергей Морозов анонсировал введение Госдумой целого ряда мер поддержки для местного производства, связанного в первую очередь с импортозамещением.

– Будут приниматься не только какие-то решения, но и вносится корректировки в законодательство. Например, по промышленной ипотеке для того, чтобы у бизнеса Якутии была возможность не только приобретать имущественные комплексы за государственные средства, но и финансировать, – отметил он.

По его мнению, большой интерес представляют якутские проекты по альтернативным источникам энергии. Он сообщил, что совместно с правительством России разработан закон о свободной экономической зоне, который мог бы получить применение и в Якутии. Кроме того Сергей Морозов уверен, что «Единая Россия» должна посодействовать Айсену Николаеву, чтобы активное строительство моста началось в самое ближайшее время.

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