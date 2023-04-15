На реконструкцию электросетевого комплекса Якутии требуется 56,5 миллиардов рублей

Комитет Госдумы по энергетике поддержал предложения Якутии по повышению надежности электросетевого комплекса Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Существенный рост аварийности и необходимость федеральных инвестиций в модернизацию энергокомплекса Якутии обсудили в Якутске на выездном заседании Комитета Государственной Думы по энергетике, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

По словам главы республики Айсена Николаева, за первый квартал 2023 года зафиксирована 191 авария, что в 2,5 раза больше чем аналогичный период прошлого года. Причина у всех ЧП одна – устаревание электросетей, построенных в 70-х годах.

ПАО «РусГидро» совместно с правительством региона разработали Комплексную программу повышения надежности электросетевого комплекса республики на 2023-2028 годы. Для ее реализации сегодня требуется 56,5 миллиардов рублей, из которых 45,6 млрд на сегодня не обеспечено финансированием.

Айсен Николаев считает, что модернизацию не удастся провести лишь за счет повышения тарифов. Он предложил рассмотреть возможность федерального финансирования.

Парламентарии поддержали предложение Якутии по возвращению к рассмотрению выравнивания тарифов для Арктической зоны Дальнего Востока или выработке новых механизмов поддержки функционирования локальных источников генерации северных территорий.

Фото: KP.RU

Напомним, из-за отмены механизма выравнивания тарифов на электроэнергию для бюджетных потребителей и организаций ЖКХ в 2023 году повысился в 2,5 раза и составил 19 руб/кВт.ч. К 2027 году рост тарифа может составить более 8 раз к уровню 2022 года.

На круглом столе подняли вопрос строительства высоковольтной линии 110 кВ Сулгачи – Амга и подстанции в селе Амга. Этот улус остается единственным в Центральном энергорайоне районом, обеспечивающимся по линии электропередач 35 кВ. Из-за отсутствия мощности на подстанции нет возможности покрыть возрастающие нагрузки.

Все эти предложения будут включены в рекомендации комитета Госдумы по энергетике для исполнения правительством России и федеральными министерствами, отметил председателем комитета Павел Завальный.

– Сетевой комплекс Республики Саха (Якутия) находится не совсем в удовлетворительном состоянии и требует больших инвестиций. Однозначно, на мой взгляд, потребуется и федеральное участие в проектах модернизации не только через тарифные решения, но и, может, даже через выделения денег из федерального бюджета на отдельные проекты для того, чтобы в перспективе получить эффективность энергоотрасли, – сказал он.

Он добавил, что предстоит серьезная работа с Минфином м бюджетом на перспективу. Самое главное, снижение стоимости электроэнергии тепла для потребителей, подчеркнул депутат.

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