В Якутии разместят спецзаказ на 50 квадроциклов для военных

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии разместят спецзаказ на поставку 50 квадроциклов для нужд военных в зоне СВО. Речь идет о моделях «Сокол» – ранее четыре такие машины глава республики передал добровольцам из отряда «Боотур».

«Сейчас техника проходит испытания в боевых условиях, и те отзывы, которые мы получаем, показывают, что машина демонстрирует отличные возможности в плане проходимости, скорости, маневренности. Это станет дополнением к тому, что поставляет в зону спецоперации компания «Хоту тент», продукция которой уже хорошо известна там, и мы уже получаем заказы от других подразделений», – отметил постпред Якутии при президенте Андрей Федотов.

Он также добавил, что Единый координационный центр республики сейчас помогает военнослужащим с покупкой авиабилетов. Для участников СВО введут квоты на билеты домой или к месту лечения.

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