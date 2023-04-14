В Якутске жители поселка Газовиков пожаловались на запах газа

Фото: "Сахатранснефтегаз"

В Якутске установили причину утечки газа в поселке Газовиков. Жители ранее пожаловались, что чувствуют отчетливый запах на улице. Специалисты «Сахатранснефтегаза» установили, что причина кроется не в городских коммуникациях.

«Установлено, что запах газа исходит из гаража на одной из улиц мкр. Марха города Якутска, в котором, предварительно, стоит автомобиль-пропановоз. Владелец гаража и автомобиля пока не установлены. Информация передана в соответствующие органы. Газовики ждут сотрудников полиции и Службы спасения. Территория оцеплена», – сообщил начальник пресс-службы компании Василий Амбросьев.

В АО добавили, что утечки на сетях нет, и запах газа исходит только от автомобиля.

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