Конституционный совет Якутии решит, положена ли помощь бедным

Депутат Ил Тумэна от СРЗП Софрон Афанасьев. Фото: Партия СРЗП (Республика Саха) Якутия

Депутат Ил Тумэна от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Софрон Афанасьев обратился в Конституционный совет Якутии с запросом о соответствии республиканского закона от 20 декабря 2017 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» Конституции РС (Я). Профессиональный юрист Афанасьев обнаружил противоречия в этих двух документах.

Так, согласно части 2 статьи 3 закона меры государственной поддержки не оказываются гражданам, имеющим подтвержденную судебным решением задолженность по коммунальным услугам. Такая условность оказания социальной поддержки, по мнению депутата, не соответствует статье Конституции РС (Я) о том, что государство осуществляет деятельность с соблюдением равенства граждан, независимо от социального и имущественного положения. На практике это означает следующее: если человек не в состоянии платить коммунальщикам и накопил долги, государство в лице правительства республики не будет ему помогать, фактически подталкивая дальше в пропасть: долги будут нарастать, утяжеляясь новыми пенями. Хотя Конституция Якутии гарантирует равенство всем, несмотря на имущественное положение.

- В такой ситуации оказывается именно та категория граждан, которая и нуждается в помощи по оплате коммунальных услуг прежде всего. Это старики, инвалиды, многодетные и молодые семьи. Этот законодательный казус появился как следствие лоббизма крупных ресурсоснабжающих компаний республики, чьи представители стали депутатами Ил Тумэн от правящей партии, - прокомментировал депутат Ил Тумэна от СРЗП Софрон Афанасьев.