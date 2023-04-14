В Якутию планируют привезти выставку с картинами Айвазовского

Фото: Минкультуры Якутии

Минкультуры Якутии планирует привезти в республику картины Ивана Айвазовского. С этой идеей во время визита якутского министра Юрия Куприянова в Москву выступил Национальный художественный музей.

«У нас уже есть хороший опыт – в год столетия Якутии Национальный художественный музей хорошо отработал – привез масштабную экспозицию Третьяковской галереи. Эта выставка стала первым шагом к такого рода проектам», – отметил Куприянов.

Министр добавил, что сейчас в Якутске выставляются картины Ивана Шишкина, которые привезли из Татарстана. Выставку Айвазовского планируют реализовать в 2024 году – у музея есть самая большая коллекция полотен художника и заинтересованность в совместном с Якутией проекте.

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