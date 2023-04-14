В Якутии скончался водитель, который протаранил автобус на легковушке

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии автомобилист погиб после лобового ДТП с автобусом. Трагедия произошла на 618-м километре автодороги «Умнас» в Олекминском районе: 26-летний владелец «Тойоты» вылетел на встречку, где столкнулся с ПАЗом.

В ПАЗе в этот момент находились только водитель, кондуктор и один пассажир, они серьезно не пострадали, как и сам автобус. А вот «Тойоту» от столкновения смяло, и ее владелец получил серьезные травмы. Его успели довезти до больницы, но в отделении мужчина скончался.

«ДТП произошло на региональной автодороге, тип покрытия проезжей части бетонный, покрытие проезжей части мокрое, небольшой уклон, кривая в плане. Обстоятельства и причины аварии выясняются», – отметили в ГИБДД.

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