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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:30

В ночь на субботу в Якутске температура воздуха составит -9 градусов

Прогноз погоды в Якутске на 15 апреля
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В ночь на субботу, 15 апреля, в Якутске столбики термометра опустятся всего до -9 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью -7-9°, днем +1+3°. Преимущественно без осадков, ветер переменный 2-6 м/с», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +4 градуса, ветер 3 м/с.

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