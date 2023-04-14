В Усть-Алданском районе Якутии открыли новую школу

Фото: Минобрнауки Якутии

В пятницу, 14 апреля, в селе Борогонцы Усть-Алданского района состоялось открытие нового здания Мюрюнской средней общеобразовательной школы №2, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Большая красивая школа рассчитана на 450 учащихся. В ней 17 учебных кабинетов, три лаборатории, мастерские, спортивный и гимнастический залы, столовая на 150 посадочных мест, библиотека, методические кабинеты, актовый зал на 270 мест с артистическими и подсобными помещениями.

На прилегающей территории разместятся метеорологические и географические площадки, участки для посадки овощей, места для отдыха. Оборудуют игровые комплексы с теневыми навесами и физкультурно-спортивную зону.

Общая площадь территории — 1,52 га.

Старое здание школы. Фото: myry2ua.nethouse.ru

Предлагаем посмотреть видео, как школа выглядит сейчас.

Школа построена в рамках нацпроекта «Образование».

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