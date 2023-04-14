В Якутске два человека пострадали в пожаре на улице Лермонтова

Фото: архив МЧС по Якутии

14 апреля в 02:31 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Лермонтова, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Пожарная команда прибыла через четыре минуты. К этому моменту горела крыша многоквартирного жилого дома. В результате пожара огнем повреждены кровля дома, две квартиры и коридор многоквартирного жилого дома на общей площади 120 кв.м.

Удалось спасти двоих пострадавших: мужчину, 1987 г.р. и женщину, 1976 г.р. Они переданы работникам скорой медицинской помощи.

Всего спасено семь человек, из них двое детей, и эвакуировано 25 человек. Причина пожара — неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 72 сотрудника и 14 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, а также 17 человек и шесть единиц техники РСЧС.

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