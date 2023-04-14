В Якутске приступили к восстановлению козырька крыши школы №15

Фото: t.me/YakutskRF

В школе №15 Якутска в пятницу приступили к восстановлению козырька крыши над входом в здание, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, днем 13 апреля, конструкция из профилированного листа не выдержала массы скопившегося снега и частично разрушилась. Пострадавших в результате происшествия нет. После происшествия школьники были временно переведены на дистанционную форму обучения.

Отмечается, что временно ограничено движение людей через поврежденный участок.

Фото: t.me/YakutskRF

«Начаты подготовительные работы по демонтажу деформированных листов покрытия кровли и облицовки потолков, а также освещения крыльца главного входа. Планируется завершить восстановительные работы в ближайшие дни, чтобы обеспечить учебный процесс в очной форме», — говорится в сообщении.

По поручению главы города Евгения Григорьева в школе началась внутренняя проверка. Также всем руководителям образовательных учреждений поручено усилить контроль и обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников во время таяния и схода снега с крыш.

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