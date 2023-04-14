Прятки от полиции в магазине. Видео, как в Якутске ловили воров-взломщиков

Фото: скриншот видео

Двое жителей Якутска 17 и 33 лет как-то ночью решили украсть из магазина продукты и деньги и стали героями забавного видеоролика. Видеозапись опубликовала и их историю рассказала пресс-служба МУ МВД по Якутску.

Молодые люди пришли в продуктовый после застолья. На их беду он оказался закрыт. Тогда они взяли и разбили стекла у двух дверей и пролезли через проем в торговое помещение.

В этот момент, видимо, сработала сигнализация. Во всяком случаев в дежурную часть полиции поступило сообщение о взломе. На место выехал ближайший патрульный наряд.

А в это время воры спокойно хозяйничали в магазинчике: обчистили кассу, прихватили сигареты, а также мясо, куда же без него? И тут подоспела полиция.

Что было дальше — смотрите на видео.

На незадачливых воров возбудили уголовное дело по ч.2 ст.30 - ч.2 ст.158 УК РФ — покушение на кражу.

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