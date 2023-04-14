В Якутии снижена грузоподъемность на ледовой переправе Хатассы — Павловск через реку Лену

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 14 апреля понижена грузоподъемность проезда транспортных средств общим весом до 30 тонн на автозимнике Хатассы — Павловск, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Это связано с погодными условиями и фактической толщиной льда для обеспечения безопасности дорожного движения, жизни людей и сохранности их имущества на автозимниках в период оттепели.

Обслуживающие дорожные организации ООО «Мехдорстрой» и ООО «Мегино-Кангаласские автомобильные дороги» установят соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля будут закрыты переправы на реке Лене: Хатассы — Павловск и Кангалассы — Соттинцы. С 15 апреля будет запрещен проезд по ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях через реку Лену.

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