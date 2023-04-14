В Якутске и его пригородах 15 и 22 апреля пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

15 и 22 апреля с 10 до 15 часов во временных ветеринарных пунктах в Якутске, пригородах и поселке Жатай будет проведена бесплатная массовая вакцинация собак и кошек против бешенства, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

Вакцинация против бешенства проводится бесплатно вакциной антирабической инактивированной сухой Щелково-51 для кошек и собак «Рабикан». Также будут оказаны платные ветеринарные услуги: чипирование — 600 рублей и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак — 800 рублей.

Список временных пунктов для проведения бесплатной массовой вакцинации собак и кошек против бешенства

Автодорожный округ

Мкр. Ильинка, д.1/4, 1 этаж (тех. помещение)

Речевая школа (конечная автобусной остановки) – автомашина

Гагаринский округ

ул. Можайского, д. 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 33)

Губинский округ

ул. Богатырева д. 11, (здание управы)

Октябрьский округ

пр. Ленина, д. 46 (здание управы)

ул. Каландаришвили, д. 40/1А (инженерный блок УК Прометей)

Промышленный округ

ул. 50 лет Советской Армии, д.33 (здание управы)

ул. Богдана Чижика, д. 33а (УК «Арсенал Плюс+»)

Сайсарский округ

ул. Ново-Карьерная, д. 22/2А

ул. Чехова, д. 66 (ветеринарная лечебница)

Строительный округ

ул. К. Цеткин, д. 2 (здание управы)

Центральный округ

ул. Чернышевского, д.16 (инженерный блок ООО ЦАДС)

Пригородный

ул. Совхозная, д. 27 (здание СДК Надежда)

мкр. Марха

мкр. Марха ул. Советская, д. 38 (ветеринарный участок)

СОНТ «Сатал», д. 1Б к 1

с. Маган

с. Маган ул. Антенная, д. 1/3 (ветеринарный пункт)

п. Кангалассы

п. Кангалассы ул. 26 Парт съезда д. 3 (ветеринарный пункт)

Тулагино-Кильдямский наслег

п. Тулагино, ул. Совхозная, д. 2/1 (ветеринарный пункт)

с. Сырдах, ул. Уваровская, д. 40 (СК «Алгыс»)

с. Хатассы

с. Хатассы, ул. Ойунского, д. 4/1

с. Табага

с. Табага ул. Комсомольская, д. 23 (здание Администрации с. Табага)

с. Старая Табага, ул. Лесная д. 12 (СДК «Искра»)

п. Жатай

п. Жатай ул. Строда, д. 4 (ветеринарный пункт)

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