Руководитель контрактной службы «Авиалесоохраны» оштрафован за нарушение

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В ГБУ «Авиалесохрана» выявлено нарушение законодательства о контрактной системе, сообщает Якутская природоохранная прокуратура.

В учреждении нарушали порядок расчета начальной максимальной цены контракта в результате предпочтения предложений потенциальных поставщиков, которые не соответствовали требованиям Налогового кодекса РФ.

Рассматриваемые предложения не содержали сведений о калькуляции расчетов стоимости услуг с учетом. Кроме того, они шли без учета налога на добавленную стоимость на услуги по тушению и мониторингу тушения лесных пожаров.. В результате некорректного расчета начальная максимальная цена контракта была занижена на 16,6 миллионов рублей.

После вмешательства прокуратуры учреждение приняло комплекс мер по устранению и недопущению нарушений впредь. По итогам проверки было заведено административное дело по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение при планировании закупок). Руководитель контрактной службы «Авиалесохраны» Якутии оштрафован на 10 тысяч рублей.

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