В Якутии выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 14 апреля в Якутии зарегистрировано 94 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 47 случаев, в Горном районе — 7 случаев, в Сунтарском районе — 6 случаев, в Хангаласском районе — 5 случаев, в Ленском, Усть-Алданском районах — по 4 случая, в Алданском, Анабарском, Намском, Таттинском районах — по 3 случая, в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 380 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 819 202 теста.

За последние сутки госпитализировано 14 человек, выздоровело 85 человек. Лечение в стационарах получают 14,0% больных, в амбулаторных условиях — 86,0%. Из 175 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 32,0%.

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