Жителя Якутии оштрафовали почти на 900 тысяч рублей за незаконный пал сухой травы

В пожароопасный сезон житель Мегино-Кангаласского района подпалил сухую траву, но не потушил возгорание Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Мегино-Кангаласском районе выявили причину одного из лесных пожаров, бушевавших в 2022 году на территории Майинского лесничества, сообщает прокуратура Якутии.

Выяснилось, что в пожароопасный сезон местный житель решил подпалить сухую траву в пойме реки. Мужчина не удостоверился в том, полностью ли потушил возгорание и ушел. Его пал разгорелся, и огонь перекинулся в лес. Площадь лесного пожара оценивается в 3 гектара.

Виновник ЧП привлечен к административной ответственности. Он должен был возместить средства, потраченные на тушение лесного пожара, но в добровольном порядке не сделал это. В связи с этим прокуратура Мегино-Кангаласского района обратилась с иском в суд. Требования прокурора были удовлетворены, с мужчины взыскано 891 269 рублей.

Решение суда вступило в законную силу, исполнение находится на контроле прокуратуры района.

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