Плановые отключения света, воды и газа в Якутске на 14 апреля Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В пятницу, 14 апреля, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 - переулок Кадетский, 5, Хатын-Юряхское ш., 7 км (частично), ул. Газовиков, 1 - 7, ул. Сибирская, 67/1, ул. Сунтарская, ул. Абыйская, ул. Жиганская, ул. О. Кошевого, ул. Момская, ул. Луговая, 4 - 38, ул. Северная, 1 - 15, ул. Воинская, ул. Курганная, ул. Кальвица, 2/1 - 6/2, ул. 1-я Гольминка, 11/5, ул. Лесозаводская, 2/а - 7, ул. Табалахская, 1/1, Маганский тр., 2 км, 1 - 13, ул. 2-я Березовая, 1, СХПК Хатасский.

09.30 – 11.00 - Портовское кольцо, ул. Пекарского, 39-111, ул. Мирнинская, 17/2, ул. Якутская, 2/8, ул. Строителей, 37, ул. Халтурина, 67/3, 67/4, ул. 8 марта, 56-79, ул. Герцена, 3-44.

09.30 – 16.00 – ул. 50 лет Советской Армии, 40 - 45/1, 51 - 118, ул. Огородников, 1 - 23, ул. Усть-Мархинка (частично).

11.00 – 13.00 – ул. Матросова, 19, ул. Тимирязева, 36 по 56, ул. Крупской, 19а, пер. Заложный, ул. Байкалова, ул. Неустроева, ул. Гастелло, 13, ул. Красноярова, 25 по 56, ул. Дежнева, 34 по 79, ул. Строда, 57, 15, 16, 16/1, 16/2, ул. Ярославского, 24 по 48.

14.00 – 16.00 – ул. Дзержинского, 43, 43/2, 43/3, 45, 45/2, 49/1, ул. Строителей, 7, 9.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 - ул. Хабарова, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (б-ца), 23 (п-ка), 21/1, 21/1А, 21/3, д/сад, 21/5 (д/к №29 Золотая рыбка), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к Сказка), 27/2, 27/3, 27/4, ул. Губина, 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, ул. Чиряева, 5, 5/1, ул. Богатырева, 5, 7, 9.

09.30 – 13.00 - ул. Очиченко, 1/1, 1/3, 20а.

- холодного водоснабжения:

09.00 – 12.00 - ул. Хабарова, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (б-ца), 23 (п-ка), 21/1, 21/1А, 21/3, д/сад, 21/5 (д/к №29 Золотая рыбка), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к Сказка), 27/2, 27/3, 27/4, ул. Губина, 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, ул. Чиряева, 5, 5/1, ул. Богатырева, 5, 7, 9.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.00 – 12.00 – ГРП-24.

08.30 – 19.00 – ГРП-132, 38, котельная пер. Студенческий, 9а.

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