Победителей первенства по борьбе в Якутии наградят эксклюзивными поясами

Фото: ЯСИА

В Якутии в эти выходные пройдет первенство России по вольной борьбе среди юниоров. Власти республики сегодня представили чемпионские пояса, которые будут вручать победителям, в республиканском медиацентре.

Чемпионский пояс изготовлен из натуральной кожи, с гербом первенства в центре. Также на пояс поместили якутский традиционный мужской оберег харысхал и логотип, посвященный 100-летию Минспорта России – дата отмечается в этом году. Поместили на пояс и герб Якутии.

Пояса получат победители в десяти весовых категориях. Отметим, что взвешивание и первые поединки пройдут в пятницу, но основные встречи состоятся на выходных.

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