В Якутии за нарушения закрыли лицензии четырех управляющих компаний

Фото: мэрия Якутска

В Якутии четырем управляющим компаниям не продлили лицензии на управление многоквартирными домами. Как пояснили в управлении Госстройжилнадзора, они смогут работать до 1 июня. После этого жильцам предстоит выбрать себе новые УК.

Лицензий лишились УК «Ригель», работающая в Якутске, УК «Стройтекс плюс» в поселке Жатай, УЖК «Оймяконье» из Оймяконского улуса и «СК «Сибирь» из Усть-Янского.

Причины отказа в продлении разные: к примеру, у «Ригель» и «Оймяконье» есть задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, у «Стройтекс плюс» вместе с задолженностью не соблюдено требование по размещению информации в ГИС ЖКХ, а «СК «Сибирь» нарушила сроки подачи заявления на продление лицензии.

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