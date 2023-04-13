Бриллиантовый вклад в развитие Якутии

Дворец культуры и духовного развития в селе Намцы Намского улуса. Фото: ЦФБП РС(Я)

В прошлом году на реализацию корпоративных социальных программ, целевую финансовую помощь, благотворительную и спонсорскую деятельность группой АЛРОСА было направлено 6,7 миллиарда рублей, что на 468 миллионов рублей больше, чем в 2021 году.

На протяжении 30 лет Целевой фонд будущих поколений РС(Я) вносит огромный вклад в развитие республики, основным спонсором которого является АЛРОСА. С 2011 по 2022 год компания направила более 9 миллиардов рублей на строительство более чем 130 социально значимых объектов, также АЛРОСА финансирует реализацию целевой программы фонда «Во имя будущего». За первые 5 лет программы построено 13 социально значимых объектов. Сегодня финансируется второй этап, рассчитанный до 2025 года.

Благодаря АЛРОСА в Якутии за последние 2 года построено несколько социальных объектов, среди которых Культурный центр имени В. В. Никифорова-Кюлюмнюра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса, Многофункциональный культурно-досуговый центр имени народного артиста СССР Дмитрия Федоровича Ходулова в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса, терапевтическое и детское отделения с поликлиникой в поселке Батагай Верхоянского района, школа-сад в селе Харыялах Оленекского района, а также Дворец культуры и духовного развития в селе Намцы.

Целевая программа «Во имя будущего». Фото: ЦФБП РС(Я)

В рамках соглашений о сотрудничестве компания взяла ряд обязательств по вкладу в социально-экономическое развитие районов республики. Например, в удаленном арктическом Оленекском районе поддерживают социальную сферу, а также развивают домашнее оленеводство, традиционные виды хозяйственной деятельности северян. В 2022 году АЛРОСА перечислила на эти цели 90,75 миллиона рублей. Дочерние предприятия АЛРОСА также оказывают финансовую помощь муниципальным образованиям на территории регионов присутствия в рамках социально-экономического сотрудничества. Так, компания «Алмазы Анабара» в 2022 году перечислила 108,9 миллиона рублей на развитие Анабарского, Оленекского, Булунского, Жиганского и Эвено-Бытантайского улусов Якутии. Якутская алмазная компания финансирует программу «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019 - 2024 годы», в рамках которой устанавливают водоочистные станции в Вилюйской группе районов, а также ведут научные исследования экологического состояния и здоровья населения.

АЛРОСА не только крупнейший работодатель в республике - у компании лучшие условия труда. По итогам 2022 года компания занимает лидирующие позиции в рейтингах экспертного сообщества в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

В Намском районе Якутии открыли новый культурный центр