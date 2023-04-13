Днем 14 апреля в Якутске ожидается плюс 3 градуса

Фото: KP.RU

Днем 14 апреля температура воздуха в столице республики составит плюс 1-3 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-6 м/c. Ночью -7-9°, днем +1+3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 4 градуса, ветер 3 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.