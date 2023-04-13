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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:30

Днем 14 апреля в Якутске ожидается плюс 3 градуса

Погода преимущество без осадков
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 14 апреля температура воздуха в столице республики составит плюс 1-3 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-6 м/c. Ночью -7-9°, днем +1+3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 4 градуса, ветер 3 м/с.

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