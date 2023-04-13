В Якутии пожилой мужчина на «Суксиде» сбил двух девушек на тротуаре

Фото: ГИБДД по Якутии

Вечером около 20 часов в среду, 12 апреля, около села Улахан-Ан в Хангаласском районе произошел наезд транспортного средства на двух пешеходов, сообщила пресс-служба ГИБДД по Якутии.

Сбили двух девушек. Они спокойно шли по тротуару, как вдруг на развороте дороги приближавшаяся Toyota Succeed выехала на встречную полосу и полетела прямо в их сторону.

За рулем оказался мужчина 1964 г.р. Он не справился с управлением.

В результате одна из девушек получила ушибы шейного отдела позвоночника и левого бедра, ей назначили стационарное лечение. Вторая не пострадала.

В ходе проверки установлено, что водитель в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В момент ДТП был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

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