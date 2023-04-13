В Якутске нашли владельца собаки, покусавшей подростка в Строительном округе города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутске владелец собаки привлечен к ответственности за необеспечение безопасности окружающих, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики.

Напомним, инцидент произошел 11 апреля. Собака напала на 14-летнего подростка, который выходил из дома, чтобы выбросить мусор. Животное разорвало мальчику брюки и укусило за ногу. Оказалось, что собака принадлежит соседке мальчика. Она не отдала свою собаку отловщикам, а сотрудника Департамента не пустила в дом.

При повторном выезде 12 апреля сотрудники администрации города и участковый уполномоченный установили личность хозяйки. В ее отношении был составлен протокол за несоблюдение требований правил содержания домашних животных, так как собака укусила ребенка во время прогулки.

В департаменте ветеринарии разъяснили, что намордник во время выгула обязателен для собак выше 35 см в холке.

«Но даже при прогулке с собаками мелких пород, владелец обязан обеспечить безопасность окружающих. В данном случае ребенка укусила собака породы той-терьер, чья высота в холке составляет 15 см», — добавили в департаменте.

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