В Якутии за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 13 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 44 заболевших COVID-19. В Сунтарском районе — восемь, в Ленском — пять, в Горном, Усть-Алданском, Хангаласском — по четыре, в Алданском — три, в Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Майском — по два, в Анабарском, Верхневилюйском, Кобяйском, Олекминском и Томпонском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1620 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 817 822 теста.

В больницы республики за сутки госпитализированы восемь человек с ковидом, выздоровели 87.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии за сутки выявили 72 новых случая коронавируса при 278 проведенных тестах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.