В Якутске открылся исправительный центр для исполнения принудительных работ

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

В Якутске открылся участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-1, сообщает пресс-служба УФСИН России по Якутии.

Учреждение на 118 мест предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. Осужденных разместят в отдельно расположенном благоустроенном общежитии, где проведен капитальный ремонт. В помещениях имеются необходимые мебель и бытовая техника.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Все осужденные будут трудоустроены в ООО «ЯкутскЭкосети», ПАО «Лорп», МУП «Жилкомсервис», на других предприятиях и в организациях города, с руководством которых достигнуты предварительные договоренности.

Отмечается, что исправительные работы способствуют успешной социализации осужденных и возмещению причиненного ими ущерба. С 2019 года в Ленске функционирует исправительный центр, куда было направлено более 400 осужденных. Им удалось вернуться к нормальной жизни в обществе, возобновить связи с семьей, положительно зарекомендовать себя по месту трудоустройства. А многие остались и дальше работать на предприятиях.

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