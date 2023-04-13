В Мегино-Кангаласком районе сельских глав предупредили об ответственности из-за неубранных наледей

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В связи с обильным снегопадом прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку и установила, что на крышах домов не убраны наледи, которые лежат в больших объемах.

– Также выявлены участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, уборка которых не запланирована, – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра РФ, в феврале-марте 2023 года на территории Мегино-Кангаласского района выпало снега выше месячной нормы осадков.

Соответственно, это вызвало образование в большом количестве наледей на крышах зданий, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Главам села Майя и поселка Нижний Бестях объявлено предостережение.

Напомним, в Якутске нынешняя зима стала самой снежной за всю историю наблюдений. С начала зимнего сезона в Якутске убрано и вывезено силами АО «Якудорстрой» и сторонних организаций более 570 тысяч кубометров снега, работы продолжаются в круглосуточном режиме

Снега так много, что переполнился даже основной полигон по ул. 50 лет Советской армии . А его площадь, на минуточку, составляет около 6,5 Га., это примерно 10 футбольных полей, таких как, стадион «Туймаада» или «Юность». И он практически полностью переполнен. Сегодня на полигоне высота трамбованного снега составляет от 10 до 15 метров (примерно 5-этажный дом).

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