В Якутске начали строительство дополнительного здания школы №29

Фото: мэрия Якутска

12 апреля в Якутске установили первую сваю дополнительного здания школы №29, она находится на улице Стадухина, 78. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Новое дополнительное здание рассчитано на 350 мест в одну смену. Общая площадь трехэтажного объекта составит более 8 тысяч квадратных метров. На крыше здания планируют сделать детскую и спортивную площадки, также зону для ходьбы. Такого в Якутске нет ни в одной школе.

Пристрой возводят в рамках реализации национального проекта «Образование». Заказчиком выступает МКУ «Главстрой» города Якутска, застройщик – ООО «Оптима-Строй».

По словам главы Якутска Евгения Григорьева, одновременно в действующем здании школы в этом году будет проведен капитальный ремонт, также по федеральной программе. Сейчас на территории города одновременно строится 6 школ.

– В целом, пристрои к школам в центральной части города, где нет свободной земли под отдельные объекты, дают возможность существенно разгрузить переполненные учебные заведения, улучшить условия обучения школьников и работы педагогических коллективов, – отметил он.

В 2022 году было введены в строй два подобных объекта – пристрои к школам №5 и №12 в селе Пригородом. В этом году также возводятся пристрои к школам №26 и Хатасской СОШ.

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