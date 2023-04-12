В Якутии назвали самые востребованные и оплачиваемые профессии

Фото: правительство Якутии

Первый зампред Госкомзанятости Якутии Анастасия Позднякова назвала самые высокооплачиваемые профессии в республике. Самыми «богатыми» оказались инженеры и промышленники, их же чаще всего ищут работодатели, наряду с врачами, учителями и бухгалтерами.

В число самых востребованных профессий вошли инженеры, мастера, инженеры-технологи, медсестры, врачи, фельдшеры, воспитатели и учителя, бухгалтеры. При этом в Якутии сейчас рекордно низкий (5,8%) уровень безработицы.

В то же время, самыми денежными стали вакансии главного инженера (с зарплатой до 476 тысяч рублей), инженера (450 тысяч), начальника управления в сфере промышленности (365 тысяч), механика (350 тысяч). Также до 346 тысяч работодатели готовы платить мастерам, больше 300 тысяч – начальнику базы в сфере промышленности, электромеханики, маркшейдеры и главные технологи могут рассчитывать на 290-300 тысяч.

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