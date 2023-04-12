В Якутске грузовик оборвал провода и оставил часть города без света

Фото: "Якутскэнерго"

В Якутске произошло аварийное отключение электричества. Без света остались горожане, проживающие в районе ГРЭС: на улицах Очиченко, Бабушкина, Кржижановского, Челюскина, Беринга. Как утверждают в «Якутскэнерго», авария произошла из-за внешнего воздействия.

«12 апреля в 19:33 произошло отключение воздушной линии 6 кВ «Зеленстрой» с подстанции «Северная». При осмотре оперативно-выездная бригада выявила повреждение проводов воздушной линии в результате стороннего воздействия большегрузной техникой. О происшествии сообщено в правоохранительные органы», – сообщили в организации.

В компании добавили, что энергетики уже работают над восстановлением линии.

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