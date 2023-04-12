Из Якутии выдворили 30 нелегальных мигрантов

Фото: МВД Якутии

МВД Якутии провела первый этап межведомственной операции «Нелегальный мигрант». В ходе рейдов полицейские проверили более 3 тысяч мест, где живут и работают мигранты. В итоге сотрудники обнаружили сотни мелких и крупных нарушений.

«Выявлено 308 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе 245 нарушений режима пребывания в России, 32 нарушения правил привлечения и использования иностранных работников, а также 31 лицо, предоставившее заведомо ложные сведения при осуществлении миграционного учета. За нарушения правил дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции в отношении иностранных граждан составлено 133 административных протокола», – отчитались в МВД.

Также полицейские выявили 39 мигрантов-нелегалов, некоторые пытались прикрыться поддельными документами. 30 из них суд уже постановил выдворить из России. Также силовики направили в ФСБ представление о запрете въезда в РФ одному из мигрантов.

«Наложено административных штрафов на сумму более 700 тысяч рублей, взыскано административных штрафов с учетом прошлых лет на сумму более 380 тысяч рублей. В период операции на территории республики установлено 2 иностранных гражданина, находящихся в розыске», – добавили в полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.