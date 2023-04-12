Житель Якутска курил в своем гараже, спалил его и пострадал сам

Фото из архива МЧС Якутии

Ночью в среду, 12 апреля, в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Притузова в Якутске, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

На место прибыла пожарная группа — 39 человек и семь единиц техники.

К тому моменту строение уже было охвачено огнем. Оно сгорело полностью на площади девяти квадратных метров.

В огне пострадал мужчина 1968 г.р. — владелец гаража. Оказалось, он там курил, из-за чего и произошло возгорание. Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.

Ущерб устанавливается.

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