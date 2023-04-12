В Якутии столкнулись два большегруза, один водитель пострадал

Фото: УГИБДД по Якутии

11 апреля около 10 часов утра на федеральной автодороге «Лена» совершили столкновение грузовой седельный тягач «Вольво» и грузовой самосвал Скания, сообщает УГИБДД по Якутии.

Виновником аварии стал 52-летний водитель «Вольво», который двигался со стороны Нерюнгри в сторону Алдана. Двигаясь в условиях снежной пыли, он выехал на встречку и по касательной столкнулся с грузовым самосвалом Скания.

Фото: УГИБДД по Якутии

К счастью, оба водителя были пристегнуты и трезвы. Тем не менее, в результате ДТП водитель «Вольво» получил травмы. Его доставили попутным транспортом в приемное отделение Алданской больницы, где после осмотра врачом мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение. По факту ДТП проводится проверка.

В соцсетях распространилось видео столкнувшихся большегрузов. Его можно посмотреть по этой ссылке. Автор ролика отмечает, что на дороге рассыпалось много товара из большегруза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ленском районе Якутии в результате ДТП погиб водитель грузовика (подробнее)

У Якутска столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.