В четверг в Якутске потеплеет до +3 градусов

Фото: KP.RU

Днем в четверг, 13 апреля, в Якутске температура воздуха составит до +3 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с. Ночью -9-11°, днем +1+3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -2 градуса, северный ветер 2 м/с.

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