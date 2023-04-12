«Ближе к лету стартуем». В Якутии собираются снять фильм о специальной военной операции

Продюсер Семен Шишигин. Фото: Андрей СОРОКИН

Якутский кинопродюсер Семен Шишигин («Нет бога, кроме меня», «Потанцуй со мной») на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым рассказал про проект фильма, посвященного специальной военной операции.

По его словам, когда началась СВО, свои навыки, опыт в области телевидения он решил использовать для пользы республики. Например, при поддержке главы начали обучение операторов беспилотников.

– В феврале в ходе поездки в ДНР в частном порядке встречался с представителем минкультуры, проявил инициативу снять кино про спецоперацию. С воодушевлением восприняли. Они там знают успехи якутского кино. Сейчас прорабатываем варианты сценария, ориентируемся на российский прокат, привлечем специалистов из ДНР. Ближе к лету стартуем. Этот фильм нужен», – говорит Семен Шишигин.

Напомним, 2 марта глава Якутии Айсен Николаев рассказал на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) о перспективах совместно с ДНР снять фильм о специальной военной операции.

– Наши кинематографисты создали сценарий, связанный со специальной военной операцией. Мы будем предлагать Донецкой Народной Республике и ряду других наших коллег совместно создать такой фильм. Пришло время снимать фильмы и про специальную военную операцию, показывать наших героев, — отметил Айсен Николаев.

«КП-Якутия» в ближайшее время опубликует подробный материал о проекте этой кинокартины.

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