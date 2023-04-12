В Якутии в городе Нюрбе установлен второй эпизоотический очаг по бруцеллезу собак

Фото: пресс-служба департамента ветеринарии Якутии

В Нюрбинском районе ветеринарные специалисты Нюрбинского и Антоновского ветеринарных участков отобрали 10 проб крови собак на выявление бруцеллеза, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

Пробы исследовались методом иммуноферментного анализа (ИФА) согласно плану диагностических исследований. По итогам лабораторных исследований в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории выявлен один положительный результат.

Фото: пресс-служба департамента ветеринарии Якутии

8 апреля департамент ветеринарии Якутии установил второй эпизоотический очаг по бруцеллезу собак в городе Нюрбе. Ветеринарные специалисты района проводят мероприятия по утвержденному плану в целях предотвращения распространения и ликвидации очагов бруцеллеза.

Напомним, на территории Якутии уже зарегистрировано 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу собак: в Якутске, Нюрбе и Верхневилюйске. В Якутске 14 эпизоотических очагов, в том числе один в приюте для животных без владельцев, в городе Нюрбе — 2 эпизоотических очага, в селе Верхневилюйск — 1.

Фото: пресс-служба департамента ветеринарии Якутии

Итоговое решение по бруцеллезу собак в Якутии будет принято на заседании санитарно-противоэпидемической и противоэпизоотической комиссий при правительстве Якутии после получения результатов лабораторных исследований из ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт» Роспотребнадзора.

Напомним, ранее солдат на СВО обратился к главе Якутии с просьбой спасти его пса, оставшегося на родине. У пса якобы выявили бруцеллез и велели его усыпить. Однако выяснилось, что результаты анализов вызывают большие сомнения. Фирма, которая занималась исследованиями, подозревается в неправильном заборе анализов.

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