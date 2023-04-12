В АЛРОСА рассказали, как охраняют диких оленей Якутии

На поддержку мониторинга и сохранения популяции диких северных оленей с 2016 года АЛРОСА направила 10 миллионов рублей. Фото: ИБПК СО РАН Якутск

В этом году компания подписала с Дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии новое соглашение на период с 2023 по 2026 год. По его условиям продолжатся мероприятия по охране и восстановлению численности диких северных оленей Якутии, ежегодно будет проводиться оценка состояния тундровых популяций. На эти цели АЛРОСА ежегодно выделяет 1 миллион рублей.

- Дикие северные олени мигрируют по территориям Мирнинского, Оленекского и Нюрбинского районов, заходят в Жиганский и Булунский районы. Миграционный коридор затрагивает обширные территории, поэтому проведение охранных мероприятий и мониторинг - трудоемкий и затратный процесс. В 2018 году Дирекция биоресурсов обратилась к руководству АЛРОСА, поскольку компания ведет свою деятельность в данных районах республики. Компания откликнулась, и сотрудники природоохраны приобрели необходимое оборудование: автомобили УАЗ, ГАЗ-66, а также «Урал»-будку, что важно для нормальной работы, поскольку рейды порой длятся по месяцу, - рассказал заместитель руководителя Дирекции биоресурсов, особо охраняемых территорий и природных парков Якутии Иннокентий Семенов.

Главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова: жители нашей республики могут быть уверены, что дикие северные олени под защитой. Фото: ИБПК СО РАН Якутск

Специально созданный Дирекцией спецотряд «Запад» пресекает браконьерство и незаконную охоту в период массовой миграции оленей, ведет учет и мониторинг животных, регулирует численность крупных хищников. Еще одна задача программы - сделать так, чтобы стада диких северных оленей при миграции не пересекались с домашними. Параллельно регулируется численность волков, которые существенно вредят оленям. Выделенные АЛРОСА средства также идут на снаряжение и технику, включая спутниковые ошейники для отслеживания перемещения оленей. Устройства не приносят никакого вреда и не доставляют дискомфорта животным. На отлов и мечение спутниковыми ошейниками диких северных оленей лено-оленекской популяции компания дополнительно направляет 1,5 миллиона рублей ежегодно.

Для защиты оленей во время осенней миграции на технологической дороге, ведущей на месторождение «Верхне-Мунское», АЛРОСА установила час тишины для автотранспорта. В это время движение запрещено, водителей информируют о местах возможного перехода животных через дорогу и проводят инструктаж.

Напомним, что АЛРОСА оказывает поддержку по мониторингу и сохранению популяции диких северных оленей с 2016 года. За этот период компания направила на реализацию проекта более 10 миллионов рублей.