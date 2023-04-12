Собака покусала подростка в Якутске, когда он выносил мусор

Фото: Андрей СОРОКИН

11 апреля в Строительном округе Якутска собака напала на 14-летнего подростка, который выходил из дома, чтобы выбросить мусор. Об этом сообщает Департамент ветеринарии.

Животное разорвало мальчику брюки и укусило за ногу. На вызов приехала бригада по отлову безнадзорных животных. Но с отловом агрессивного животного возникли сложности. Оказалось, что собака принадлежит соседке мальчика. Она не отдала свою собаку отловщикам, а сотрудника Департамента не пустила в дом.

– Мальчик вышел выбросить мусор. В это время на него напала гулявшая с хозяином собака некрупной породы. Она была без намордника. Мы выезжали вчера на данный адрес, но хозяева собаки не открыли дверь. Сегодня состоится рейдовое мероприятие с участковым. Владельца напавшего на ребенка животного привлекут к ответственности, — сообщил ЯСИА ведущий специалист по благоустройству Строительного округа Илья Борисов.

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. Это не первый случай нападения именно хозяйских собак на людей. Такая же ситуация была в Промышленном округе, где отловщики собак выезжали по этому адресу, чтобы поймать животное, покусавшее ребенка.

Однако на защиту бродячих псов встали местные зоозащитницы, с которыми подрядчик без помощи чиновников и полицейских совладать не смог. Несмотря на то, что собаки опасны, две активистки наотрез отказались выдавать сотрудникам псов.

За прошлую неделю в Строительном округе составили девять протоколов по самовыгулу домашних животных. Несмотря на постоянные предупреждения и информационные материалы в СМИ и социальных сетях, горожане продолжают выпускать своих питомцев на улицу без присмотра.

Напоминаем, что свободный выгул собак на территории республики запрещен. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность от 1000 до 1500 рублей за первое нарушение и за повторное – от 3000 до 5000 рублей.

Самовыгул собак представляет угрозу жизни и здоровью не только сельскохозяйственных животных, но и граждан. Убедительно просим соблюдать правила содержания домашних животных.

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